Экс-футболист «Динамо» стал одноклубником Головина в «Монако»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт турецкого коллектива.
«Монако» арендовал игрока на полгода.
За «Антальяспор» француз выступал с 2017 года. Также Ванкёр с 2014 по 2015 год защищал цвета московского «Динамо», за которое он провёл 42 матча, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
Напомним, что в «Монако» также играет российский хавбек Александр Головин.
Ранее сообщалось, что испанский футболист Сеск Фабрегас успешно прошёл медосмотр в «Монако».