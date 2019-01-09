Экс-футболист «Динамо» стал одноклубником Головина в «Монако»

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Французский полузащитник Вильям Ванкёр на правах аренды перешёл из турецкого «Антальяспора» в клуб французской Лиги 1 «Монако».
Экс-футболист «Динамо» стал одноклубником Головина в «Монако»
  • © Maurizio Borsari
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт турецкого коллектива.

«Монако» арендовал игрока на полгода.

За «Антальяспор» француз выступал с 2017 года. Также Ванкёр с 2014 по 2015 год защищал цвета московского «Динамо», за которое он провёл 42 матча, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Напомним, что в «Монако» также играет российский хавбек Александр Головин.

Ранее сообщалось, что испанский футболист Сеск Фабрегас успешно прошёл медосмотр в «Монако».

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