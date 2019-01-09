Журналистка рассказала о работе ассистентом Билялетдинова на Матче звёзд КХЛ — 2019

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Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дарья Миронова рассказала о работе помощницей Зинэтулы Билялетдинова в сборной дивизиона Харламова на Матче звёзд КХЛ — 2019.
Журналистка рассказала о работе ассистентом Билялетдинова на Матче звёзд КХЛ — 2019
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«В нашем дуэте, конечно, главный — Зинэтула Хайдярович. Да и как может быть иначе? Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина… Я только «на подпевках», на позиции ученика. Благодаря Билялетдинову в нашей хоккейной журналистике появилось столько крылатых фраз. Одна из них и станет девизом нашей команды на Матче звёзд: «Мы доедем до ваших ворот», — заявила Миронова.

Журналистка также рассказала, как будет вдохновлять игроков.

«Те, кто работал со мной в прошлом году, могут подтвердить: я не вдохновляю, я требую. Накосячил — сиди на лавке. Кричу даже иногда. Когда выложу свои первые впечатления о Матче звёзд в Instagram? Да сразу по прилету в Казань. Болельщикам же всё интересно — что происходит на льду, в раздевалке. И они обо всём будут знать», — добавила Миронова. 

Ранее стало известно, что девушки-телеведущие будут ассистентами тренеров на Матче звёзд КХЛ в Казани.

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