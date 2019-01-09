Стало известно, когда CAS рассмотрит иск «Рубина» против УЕФА
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Соответствующая информация размещена на сайте суда.
«Рубин» собирается оспорить решение УЕФА исключить клуб из еврокубков на один сезон. Организация сочла, что казанцы нарушили правила финансового фейр-плей.
Суд рассмотрит ещё одно дело казанцев 14 марта. Они не согласны с решением РФС, который обязал выплатить премиальные бывшему футболисту клуба Денису Ткачуку.
Ранее двое футболистов ЦСКА вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА.