Стало известно, когда CAS рассмотрит иск «Рубина» против УЕФА

28 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит иск «Рубина» против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующая информация размещена на сайте суда.

«Рубин» собирается оспорить решение УЕФА исключить клуб из еврокубков на один сезон. Организация сочла, что казанцы нарушили правила финансового фейр-плей.

Суд рассмотрит ещё одно дело казанцев 14 марта. Они не согласны с решением РФС, который обязал выплатить премиальные бывшему футболисту клуба Денису Ткачуку.

Ранее двое футболистов ЦСКА вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА.