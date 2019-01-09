Демченко пропустит этап КМ по санному спорту в Латвии

Российская саночница Виктория Демченко пропустит этап Кубка мира в Сигулде.

«Демченко не выступит на этапе Кубка мира в Сигулде. Врач нашей команды уже написал письмо спортивному директору в Федерацию санного спорта о снятии спортсменки с этапа», — цитирует начальника российской команды Артёма Петракова ТАСС.

Он также заявил, что замен в заявке произведено не будет. Таким образом, на этапе в Латвии выступят Татьяна Иванова, Екатерина Батурина и Екатерина Катникова.

Ранее сообщалось, что у саночницы Виктории Демченко диагностировано сотрясение.