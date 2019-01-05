У саночницы Демченко диагностировано сотрясение

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Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, которая была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, рассказал о состоянии дочери.
У саночницы Демченко диагностировано сотрясение
  • © Steffen Prößdorf
  • globallookpress.com

«Переломов нет, только небольшое сотрясение. Сегодня она останется в больнице под надзором врачей, а завтра, скорее всего, уже выйдет», — приводит слова отца спортсменки ТАСС.

Он также отметил, что следующим стартом для саночницы должен стать этап КМ в латвийской Сигулде, который состоится с 12 по 13 января.

«Это будет зависеть от её самочувствия», — уточнил Демченко.

Ранее сообщалось, что во время своей первой попытки россиянка перевернулась и дважды ударилась головой, после чего была госпитализирована.

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказалась о состоянии Демченко.

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