«Химки» обыграли «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» одержали победу над турецким «Фенербахче» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 84:78 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал защитник Мелих Махмутоглу, набравший 18 очков. Ещё 17 очков команде принёс центровой Ян Веселы.

В составе «Химок» 13 очков набрал защитник Стефан Маркович. Ещё по 12 очков команде принесли защитник Демаркус Бост и форвард Энтони Гилл.

Следующим соперником «Химок» станет турецкий «Анадолу Эфес». Матч состоится 10 января в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги.