СМИ: Футболист «Барселоны» хочет продолжить карьеру в «Арсенале»

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Полузащитник каталонской «Барселоны» Денис Суарес хочет перейти в лондонский «Арсенал».
СМИ: Футболист «Барселоны» хочет продолжить карьеру в «Арсенале»
  • © Nur/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, 25-летний хавбек хочет перейти именно в стан «канониров», при том что у него есть предложения от «Милана» и «Валенсии».

Отмечается, что «Барселона» изначально не планировала отпускать игрока куда-либо в зимнее трансферное окно, но, учитывая желание Суареса, готова провести переговоры с «Арсеналом» о полугодичной аренде с правом обязательного выкупа по её завершении.

Суарес перешёл в «Барселону» в 2013 году из «Манчестер Сити» и первый год выступал во второй команде. Сезон-2014/15 он играл в аренде за «Севилью», перед стартом следующего сезона перешёл в «Вильярреал», однако по завершении сезона «Барселона» воспользовалась опцией обратного выкупа игрока.

В общей сложности Суарес сыграл в 69 матчах за «блауграну», записав в свой актив восемь голов и десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может приобрести футболиста «Барселоны» Жорди Альбу.

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