СМИ: «Ювентус» может приобрести футболиста «Барселоны» Альбу
- Reuters
Об этом сообщает Tuttosport.
По информации издания, итальянцы планируют воспользоваться тем, что «Барселона» к настоящему времени не договорилась с игроком о новом контракте.
Нынешнее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до 2020 года.
Альба выступает за сине-гранатовых с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.
Ранее «Ювентус» подтвердил интерес к полузащитнику «Арсенала» Рэмзи.