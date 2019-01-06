СМИ: «Ювентус» может приобрести футболиста «Барселоны» Альбу

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Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника испанской «Барселоны» Жорди Альбы.
СМИ: «Ювентус» может приобрести футболиста «Барселоны» Альбу
  • Reuters

Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, итальянцы планируют воспользоваться тем, что «Барселона» к настоящему времени не договорилась с игроком о новом контракте.

Нынешнее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до 2020 года.

Альба выступает за сине-гранатовых с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее «Ювентус» подтвердил интерес к полузащитнику «Арсенала» Рэмзи.

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