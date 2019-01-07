Более тысячи человек вышли на старт Рождественского полумарафона в Омске

Более тысячи спортсменов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Омске, который проходит в понедельник, 7 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов забега.

Отмечается, что на старт вышли 1138 человек из 14 зарубежных государств и 28 регионов России.

Рождественский полумарафон в Омске проводится с 1991 года и входит в программу Сибирского международного марафона. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире.

Ранее сообщалось, что в Карелии намерены провести массовый марафон в честь 100-летия республики.