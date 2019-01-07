Более тысячи человек вышли на старт Рождественского полумарафона в Омске

Короткая ссылка
Более тысячи спортсменов приняли участие в Рождественском полумарафоне в Омске, который проходит в понедельник, 7 января.
Более тысячи человек вышли на старт Рождественского полумарафона в Омске
  • @simarathon
  • Facebook

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов забега.

Отмечается, что на старт вышли 1138 человек из 14 зарубежных государств и 28 регионов России.

Рождественский полумарафон в Омске проводится с 1991 года и входит в программу Сибирского международного марафона. Он имеет неофициальный статус самого морозного забега в мире.

Ранее сообщалось, что в Карелии намерены провести массовый марафон в честь 100-летия республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить