Женская сборная России одержала первую победу на молодёжном ЧМ по хоккею, обыграв Швецию

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Японии, женская сборная России одержала победу над командой Швеции со счётом 5:3.

Хет-триком в составе российской сборной отметилась Екатерина Шкалёва. Ещё по шайбе себе в актив записали Карина Ахметова и Вита Понятовская.

Этот успех стал для российских хоккеисток первым на молодёжном ЧМ. Свой следующий матч на турнире они проведут в среду, 9 января, против команды Канады.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли сборной США в первом матче молодёжного чемпионата мира.