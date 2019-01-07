Женская сборная России одержала первую победу на молодёжном ЧМ по хоккею, обыграв Швецию

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В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Японии, женская сборная России одержала победу над командой Швеции со счётом 5:3.
Женская сборная России одержала первую победу на молодёжном ЧМ по хоккею, обыграв Швецию
  • © fhr.ru

Хет-триком в составе российской сборной отметилась Екатерина Шкалёва. Ещё по шайбе себе в актив записали Карина Ахметова и Вита Понятовская.

Этот успех стал для российских хоккеисток первым на молодёжном ЧМ. Свой следующий матч на турнире они проведут в среду, 9 января, против команды Канады.

Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли сборной США в первом матче молодёжного чемпионата мира.

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