Женская сборная России одержала первую победу на молодёжном ЧМ по хоккею, обыграв Швецию
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Хет-триком в составе российской сборной отметилась Екатерина Шкалёва. Ещё по шайбе себе в актив записали Карина Ахметова и Вита Понятовская.
Этот успех стал для российских хоккеисток первым на молодёжном ЧМ. Свой следующий матч на турнире они проведут в среду, 9 января, против команды Канады.
Ранее сообщалось, что российские хоккеистки проиграли сборной США в первом матче молодёжного чемпионата мира.