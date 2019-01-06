Мельниченко отреагировал на оскорбления Холунда

Россиянин Андрей Мельниченко высказался о словах норвежского лыжника Ханса Кристера Холунда, который в грубой форме отреагировал на тактику сборной России.

«Может быть, перевод исковеркали, да мы и не слышали же его. Потом он вроде как извинился же? Никто не знает, он так сказал либо корреспонденты так перевели», — цитирует спортсмена РИА Новости.

По его словам, члены национальной команды не обращают внимания на критику, так как у каждого может быть своё мнение.

«Сказали и сказали. Они так считают, мы считаем по-другому», — добавил Мельниченко.

Ранее Холунд назвал российских спортсменов «тупыми как пробка» после их выступления в масс-старте на «Тур де Ски».

Впоследствии он извинился перед россиянами за оскорбления.