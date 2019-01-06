Норвежский лыжник Сундбю заявил, что россияне выступают каждый сам за себя, а не как команда
- Reuters
«Русские выступают каждый сам за себя. У них это действительно индивидуальный вид спорта. У них нет никакой команды, а есть три группы, которые соревнуются между собой. У них нет командной тактики», — приводит слова Сундбю TV2.
Он отметил, что это было хорошо заметно в прошедшей 5 января гонке с общим стартом на 15 км.
«Это показывает, что у них практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», — добавил норвежец.
По итогам масс-старта Устюгов финишировал 16-м, тогда как лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший третье место.
Ранее сообщалось, что Устюгов и Большунов остались на втором и третьем местах в общем зачёте «Тур де Ски».