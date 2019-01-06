Двое хоккеистов сборной России вошли в символическую сборную МЧМ-2019

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Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала список игроков, вошедших в символическую сборную по итогам завершившегося в Канаде молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.
Двое хоккеистов сборной России вошли в символическую сборную МЧМ-2019
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В список из шести игроков включены защитник сборной России Александр Романов и форвард Григорий Денисенко.

В символическую команду также вошли финский голкипер Пекка Луукконен, шведский защитник Эрик Бреннстрём, швейцарский форвард Филипп Курашев и американский нападающий Райан Полинг, который также был признан самым ценным игроком (MVP) турнира.

Ранее сообщалось, что Романов был признан лучшим защитником МЧМ-2019, а Пётр Кочетков — лучшим голкипером.

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