«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив «Блэкпул»
Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Блэкпулом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в Блэкпуле, завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Дублем в составе «канониров» отметился Джозеф Уиллок, а также отличился Алекс Айуоби.
Ранее дубль Мораты принёс «Челси» победу над «Ноттингем Форестом» в 1/32 финала Кубка Англии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен