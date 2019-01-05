«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив «Блэкпул»

Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Блэкпулом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в Блэкпуле, завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Дублем в составе «канониров» отметился Джозеф Уиллок, а также отличился Алекс Айуоби.

Ранее дубль Мораты принёс «Челси» победу над «Ноттингем Форестом» в 1/32 финала Кубка Англии.