Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов

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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

«Они тупые как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстаёт, и тогда только четверо русских выходят вперёд», — цитирует спортсмена Dagbladet.

Он признался, что смеялся в этот момент, несмотря на свою усталость.

«Не знаю, что сказать. Все же слышат, что Устюгов отстаёт. И внезапно эта четвёрка впереди. Забавно», — сказал Холунд.

Напомним, что Сергей Устюгов занял 16-е место в масс-старте.

Александр Большунов завоевал бронзу. Вслед за ним расположились Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев.

Ранее Большунов объяснил, почему не смог одержать победу в масс-старте в Валь-ди-Фьемме.

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