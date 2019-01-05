Большунов объяснил, почему не смог одержать победу в масс-старте в Валь-ди-Фемме

Российский лыжник Александр Большунов, который занял третье место по итогам масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фемме, заявил, что мог финишировать на более высокой позиции.

«Гонка сложилась более или менее удачно, но была возможность бороться за серебро и золото. Просто перед последним подъёмом на повороте чуть потерял в скорости, потом получил несколько ударов палками, а кое-где была вовсе разбита лыжня — это тоже пара-тройка метров. Этого и не хватило на финише. На завтра не ставлю никаких задач. Просто хочу проехать лучше, чем в том году», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».

Спортсмен также рассказал о своём состоянии после переезда из Германии в Италию.

«Если честно, мне вчерашнего дня практически хватило для восстановления, хотя до того пришлось очень непросто. Из-за гонок и из-за переезда из Германии, да и вообще уже накопилась усталость», — добавил лыжник.

Ранее Большунов занял третье место в масс-старте на «Тур де Ски».