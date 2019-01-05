Большунов объяснил, почему не смог одержать победу в масс-старте в Валь-ди-Фемме

Короткая ссылка
Российский лыжник Александр Большунов, который занял третье место по итогам масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фемме, заявил, что мог финишировать на более высокой позиции.
Большунов объяснил, почему не смог одержать победу в масс-старте в Валь-ди-Фемме
  • © FrankHoermann
  • globallookpress.com

«Гонка сложилась более или менее удачно, но была возможность бороться за серебро и золото. Просто перед последним подъёмом на повороте чуть потерял в скорости, потом получил несколько ударов палками, а кое-где была вовсе разбита лыжня — это тоже пара-тройка метров. Этого и не хватило на финише. На завтра не ставлю никаких задач. Просто хочу проехать лучше, чем в том году», — приводит слова Большунова «Р-Спорт».

Спортсмен также рассказал о своём состоянии после переезда из Германии в Италию. 

«Если честно, мне вчерашнего дня практически хватило для восстановления, хотя до того пришлось очень непросто. Из-за гонок и из-за переезда из Германии, да и вообще уже накопилась усталость», — добавил лыжник. 

Ранее Большунов занял третье место в масс-старте на «Тур де Ски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить