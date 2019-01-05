Плющев прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Шашкова в полуфинале МЧМ

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Экс-наставник молодёжной сборной России в интервью RT заявил, что бригада арбитров правильно отменила гол 19-летнего нападающего Никиты Шашкова.
Плющев прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Шашкова в полуфинале МЧМ
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«В хоккейных правилах чёрным по белому написано, что если со стороны игрока совершено движение конька в сторону шайбы, то взятие ворот не может быть засчитано. Честно говоря, не понимаю, откуда эти разговоры. Эпизод был трижды показан в трансляции с разных ракурсов, и даже комментаторы, которые частенько говорят, что судейство работает не в нашу пользу, признали, что движение конька действительно было», — пояснил Плющев.

Ранее обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов заявил, что по регламенту НХЛ шайба была забита без нарушения правил.

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