Плющев прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Шашкова в полуфинале МЧМ
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«В хоккейных правилах чёрным по белому написано, что если со стороны игрока совершено движение конька в сторону шайбы, то взятие ворот не может быть засчитано. Честно говоря, не понимаю, откуда эти разговоры. Эпизод был трижды показан в трансляции с разных ракурсов, и даже комментаторы, которые частенько говорят, что судейство работает не в нашу пользу, признали, что движение конька действительно было», — пояснил Плющев.
Ранее обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов заявил, что по регламенту НХЛ шайба была забита без нарушения правил.