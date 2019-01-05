СМИ: «Реал» заплатит £15,5 млн за футболиста «Манчестер Сити»

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Мадридский «Реал» близок к приобретению полузащитника английского «Манчестер Сити» Браима Диаса.
СМИ: «Реал» заплатит £15,5 млн за футболиста «Манчестер Сити»
  • Reuters

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, коллектив из столицы Испании заплатит за хавбека £15,5 млн. Эта сумма может вырасти до £22 млн в случае соблюдения дополнительных условий.

Отмечается, что если Диас впоследствии уйдёт из «Реала» в другой клуб, то англичане получат 15% от стоимости его трансфера.

Всего Диас сыграл за МС 15 матчей и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются полузащитником «Тулузы».

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