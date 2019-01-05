СМИ: «Реал» заплатит £15,5 млн за футболиста «Манчестер Сити»
- Reuters
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, коллектив из столицы Испании заплатит за хавбека £15,5 млн. Эта сумма может вырасти до £22 млн в случае соблюдения дополнительных условий.
Отмечается, что если Диас впоследствии уйдёт из «Реала» в другой клуб, то англичане получат 15% от стоимости его трансфера.
Всего Диас сыграл за МС 15 матчей и забил два мяча.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Барселона» интересуются полузащитником «Тулузы».