Экс-защитник СКА Юдин: за удар Кравцова надо было оторвать голову американцу

Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал момент, в котором форвард Виталий Кравцов был грубо атакован.

«Можно было сказать, что американцы были сильнее. Процентов на 15. Наши же отличаются тем, что могут забить из ничего. Никто не разочаровал, это хоккей, американцам повезло больше», — приводит слова Юдина Sport24.

Бывший защитник также назвал два момента, которые повлияли на исход матча.

«Первый момент — это не засчитанный гол. Шайба попала от конька в клюшку нашему игроку, всё было чисто. Удивился, что никто не сказал об этом. Второй эпизод — грубая атака Кравцова. Это штраф 5 минут, а дают обоюдный. После такого удара наш игрок должен был голову ему оторвать, а он слегка толкнул его и упал. Американец спокойно этим ударом мог сломать шею, Кравцов спокойно мог поступить также», — добавил он.

Ранее Кирилл Слепец заявил, что команда забудет поражение от США и будет биться за медали.