Экс-защитник СКА Юдин: за удар Кравцова надо было оторвать голову американцу

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Бывший защитник СКА Александр Юдин прокомментировал момент, в котором форвард Виталий Кравцов был грубо атакован.
Экс-защитник СКА Юдин: за удар Кравцова надо было оторвать голову американцу
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«Можно было сказать, что американцы были сильнее. Процентов на 15. Наши же отличаются тем, что могут забить из ничего. Никто не разочаровал, это хоккей, американцам повезло больше», — приводит слова Юдина Sport24.

Бывший защитник также назвал два момента, которые повлияли на исход матча.

«Первый момент — это не засчитанный гол. Шайба попала от конька в клюшку нашему игроку, всё было чисто. Удивился, что никто не сказал об этом. Второй эпизод — грубая атака Кравцова. Это штраф 5 минут, а дают обоюдный. После такого удара наш игрок должен был голову ему оторвать, а он слегка толкнул его и упал. Американец спокойно этим ударом мог сломать шею, Кравцов спокойно мог поступить также», — добавил он.

Ранее Кирилл Слепец заявил, что команда забудет поражение от США и будет биться за медали.

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