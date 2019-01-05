Экс-защитник СКА Юдин: за удар Кравцова надо было оторвать голову американцу
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«Можно было сказать, что американцы были сильнее. Процентов на 15. Наши же отличаются тем, что могут забить из ничего. Никто не разочаровал, это хоккей, американцам повезло больше», — приводит слова Юдина Sport24.
Бывший защитник также назвал два момента, которые повлияли на исход матча.
«Первый момент — это не засчитанный гол. Шайба попала от конька в клюшку нашему игроку, всё было чисто. Удивился, что никто не сказал об этом. Второй эпизод — грубая атака Кравцова. Это штраф 5 минут, а дают обоюдный. После такого удара наш игрок должен был голову ему оторвать, а он слегка толкнул его и упал. Американец спокойно этим ударом мог сломать шею, Кравцов спокойно мог поступить также», — добавил он.
Ранее Кирилл Слепец заявил, что команда забудет поражение от США и будет биться за медали.