Овечкин установил личный рекорд по проведённым подряд матчам в НХЛ
- Reuters
Официальный Twitter «Вашингтона» сообщает, что сегодняшняя игра с «Далласом» стала 204-й подряд для россиянина. Его серия началась в октябре 2016 года.
В прошедшем матче Овечкин не отметился результативными действиями. Россиянин набрал 202 очка в 204 играх.
Серия Овечкина прервётся в ближайшее время, так как лига намерена дисквалифицировать его на одну игру за отказ участвовать в Матче всех звёзд НХЛ.
Ранее сообщалось, что две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.
Alex Ovechkin will set a career high tonight with his 204th consecutive game today (started Oct. 13, 2016 at Pittsburgh, surpassing 203 games, Feb. 3, 2006 through Oct. 25, 2008).— CapitalsPR (@CapitalsPR) 5 января 2019 г.