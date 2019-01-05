Овечкин установил личный рекорд по проведённым подряд матчам в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный рекорд по проведённым подряд матчам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Официальный Twitter «Вашингтона» сообщает, что сегодняшняя игра с «Далласом» стала 204-й подряд для россиянина. Его серия началась в октябре 2016 года.

В прошедшем матче Овечкин не отметился результативными действиями. Россиянин набрал 202 очка в 204 играх.

Серия Овечкина прервётся в ближайшее время, так как лига намерена дисквалифицировать его на одну игру за отказ участвовать в Матче всех звёзд НХЛ.

Ранее сообщалось, что две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.