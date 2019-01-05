Впервые за 18 лет финальный матч МЧМ пройдёт без участия Канады, Швеции и России

Впервые за 18 лет финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею пройдёт без участия сборных Канады, Швеции и России.

В 2001 году в финале встретились команды Финляндии и Чехии.

Хозяева турнира, сборная Канады, уступили финнам в четвертьфинальном матче в овертайме со счётом 1:2. Шведы проиграли команде Швейцарии на той же стадии — 0:2. Россияне проиграли сборной США в полуфинале — 1:2.

В финальном матче МЧМ-2019 сыграют команды Финляндии и США.

Ранее Кейден Примо рассказал, почему сборная США так успешно играет против России на МЧМ.