Президент Боливии пожелал выздоровления Марадоне

Президент Боливии Эво Моралес пожелал скорейшего выздоровления легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

«Мы приветствуем брата Диего Марадону, который выписался после медицинского обследования в Аргентине. Мы уверены, что он выйдет более сильным, чтобы возобновить работу в «Дорадос де Синалоа». Братские объятия из Боливии», — написал Моралес в Twitter.

Ранее Марадона, возглавляющий мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», был выписан из клиники, куда попал с желудочным кровотечением.

В начале декабря 2018 года сообщалось, что Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике.