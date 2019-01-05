Финляндия разгромила Швейцарию и сыграет с США в финале МЧМ-2019
Встреча завершилась со счётом 6:1.
В составе суоми дубль оформил Аарне Талвитие, а также по разу отличились Ессе Юлёнен, Хенри Йокихарью, Алекси Хепониеми и Расмус Купари. У швейцарцев единственную шайбу забросил Феликс Курашев.
В финале подопечные Юсси Ахокаса сыграют с командой США. Швейцарцы в матче за третье место столкнутся со сборной России.
Обе игры состоятся в ночь на 6 января.
Ранее сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею.