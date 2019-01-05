Финляндия разгромила Швейцарию и сыграет с США в финале МЧМ-2019

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Молодёжная сборная Финляндии по хоккею одержала разгромную победу над Швейцарией в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Встреча завершилась со счётом 6:1. 

В составе суоми дубль оформил Аарне Талвитие, а также по разу отличились Ессе Юлёнен, Хенри Йокихарью, Алекси Хепониеми и Расмус Купари. У швейцарцев единственную шайбу забросил Феликс Курашев.

В финале подопечные Юсси Ахокаса сыграют с командой США. Швейцарцы в матче за третье место столкнутся со сборной России.

Обе игры состоятся в ночь на 6 января.

Ранее сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ-2019 по хоккею.

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