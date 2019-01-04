Быков: Глухов бил вратаря, как в боксе, это однозначное удаление

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Заслуженный тренер России Вячеслав Быков оценил судейство в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Авангардом».
Быков: Глухов бил вратаря, как в боксе, это однозначное удаление
  • © ak-bars.ru

Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в своём Twitter.

Быков разобрал момент, когда хоккеист «Ак Барса» Михаил Глухов ударил в голову вратаря «Авангарда» Ивана Налимова.

«Я вхожу в дисциплинарную комиссию IIHF, которая разбирает спорные моменты на всех чемпионатах мира. Моё мнение: Глухов, безусловно, должен был быть удалён. Судья на синей линии мог не увидеть удара в голову, но арбитр в углу обязан был увидеть», — сказал Быков.

Он отметил, что, даже если судей подвёл человеческий фактор, хоккеист должен быть наказан.

«Дисциплинарный комитет лиги должен вынести решение по Глухову. Били неожиданно, сбоку, как в боксе. Думаю, вратарь мог получить сотрясение мозга в том моменте», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.

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