Брызгалова рассказала, какое место займёт в списке 100 самых сексуальных спортсменок
Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, какое место может занять в рейтинге 100 самых сексуальных спортсменок.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
«Очень нескромный вопрос. Не знаю», — заявила спортсменка в блицинтервью RT.
При этом кёрлингистка оценила свою привлекательность на 60 баллов из ста возможных.
Ранее Брызгалова призналась, какую часть своего тела считает самой привлекательной.
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