Брызгалова рассказала, какое место займёт в списке 100 самых сексуальных спортсменок

Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, какое место может занять в рейтинге 100 самых сексуальных спортсменок.

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РИА Новости

«Очень нескромный вопрос. Не знаю», — заявила спортсменка в блицинтервью RT. При этом кёрлингистка оценила свою привлекательность на 60 баллов из ста возможных. Ранее Брызгалова призналась, какую часть своего тела считает самой привлекательной.