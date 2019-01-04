СМИ: «Ростов» арендовал Новосельцева до конца сезона
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В первой половине сезона футболист выступал за махачкалинский «Анжи». Он провёл 12 встреч за клуб и забил один мяч.
«Новосельцев — качественный игрок. Первую половину сезона он может занести себе в актив. Неудивительно, что им начали интересоваться», — заявил осведомлённый источник.
Ранее сообщалось, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Алавеса».