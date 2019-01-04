СМИ: «Ростов» арендовал Новосельцева до конца сезона

«Ростов» арендовал защитника питерского «Зенита» Ивана Новосельцева до конца нынешнего сезона.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В первой половине сезона футболист выступал за махачкалинский «Анжи». Он провёл 12 встреч за клуб и забил один мяч.

«Новосельцев — качественный игрок. Первую половину сезона он может занести себе в актив. Неудивительно, что им начали интересоваться», — заявил осведомлённый источник.

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником «Алавеса».