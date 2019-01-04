Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»
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- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Twitter женской команды «Севильи».
Ранее 23-летняя россиянка расторгла контракт с испанской «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре 2018 года Карпова была отстранена от работы с основной командой. В составе «Валенсии» россиянка сыграла в 22 матчах и забила три мяча.
В России Карпова выступала за «Зоркий» из Красногорска и «Чертаново».
Ранее сообщалось, что футболистка сборной России Надежда Карпова перешла из команды «Чертаново» в «Валенсию».