Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»

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Российская футболистка Надежда Карпова перешла в испанскую «Севилью» на правах свободного агента.
Российская футболистка Карпова перешла в «Севилью»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Twitter женской команды «Севильи».

Ранее 23-летняя россиянка расторгла контракт с испанской «Валенсией» по обоюдному согласию. В ноябре 2018 года Карпова была отстранена от работы с основной командой. В составе «Валенсии» россиянка сыграла в 22 матчах и забила три мяча. 

В России Карпова выступала за «Зоркий» из Красногорска и «Чертаново».

Ранее сообщалось, что футболистка сборной России Надежда Карпова перешла из команды «Чертаново» в «Валенсию».

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