Звонарёва победила Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае

Россиянка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.

Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Звонарёвой.

За время поединка, который продолжался 2 часа 57 минут, победительница сделала один эйс, четыре двойные ошибки и пять раз взяла подачу соперницы.

Кудерметова сделала три подачи навылет, три ошибки на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

В полуфинале Звонарёва сыграет с американкой Элисон Риск.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.