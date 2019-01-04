Звонарёва победила Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае

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Россиянка Вера Звонарёва обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.
Звонарёва победила Кудерметову и вышла в полуфинал теннисного турнира в Китае
  • © Nikku
  • globallookpress.com

Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу Звонарёвой.

За время поединка, который продолжался 2 часа 57 минут, победительница сделала один эйс, четыре двойные ошибки и пять раз взяла подачу соперницы. 

Кудерметова сделала три подачи навылет, три ошибки на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

В полуфинале Звонарёва сыграет с американкой Элисон Риск.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне.

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