Алексеев рассказал о важности Знарка для молодёжной сборной России по хоккею

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Защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Алексеев рассказал о важности тренера-консультанта команды Олега Знарка.
Алексеев рассказал о важности Знарка для молодёжной сборной России по хоккею
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«Он играет большую роль в нашей команде, Олег Валерьевич отличный мотиватор, знает, что и когда сказать игроку. В основном он работает с большинством», — цитирует Алексеева Sport24.

Хоккеист также рассказал о сплочённости коллектива.

«Все ребята могут пошутить в раздевалке. Знарок иногда может сказать что-то смешное. У нас сплочённая команда, мы как братья. Никаких секретов нет», — добавил Алексеев.

Ранее канадский журналист назвал россиянина Петра Кочеткова лучшим голкипером МЧМ-2019.

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