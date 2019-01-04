Алексеев рассказал о важности Знарка для молодёжной сборной России по хоккею

Защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Алексеев рассказал о важности тренера-консультанта команды Олега Знарка.

«Он играет большую роль в нашей команде, Олег Валерьевич отличный мотиватор, знает, что и когда сказать игроку. В основном он работает с большинством», — цитирует Алексеева Sport24.

Хоккеист также рассказал о сплочённости коллектива.

«Все ребята могут пошутить в раздевалке. Знарок иногда может сказать что-то смешное. У нас сплочённая команда, мы как братья. Никаких секретов нет», — добавил Алексеев.

Ранее канадский журналист назвал россиянина Петра Кочеткова лучшим голкипером МЧМ-2019.