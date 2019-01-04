Агенты Комтуа назвали непостижимыми нападки на канадского хоккеиста в соцсетях

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Представители капитана сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2019 года Максима Комтуа — агентская компания Roy Sports Group — опубликовали заявление в связи с травлей игрока в интернете.
Агенты Комтуа назвали непостижимыми нападки на канадского хоккеиста в соцсетях
  • © Joel Marklund
  • globallookpress.com

«Максим Комтуа — лучший образец канадского хоккеиста, который вырос в рядах сборной и стал лидером. Стыдно и непостижимо, что трусы, прячущиеся в социальных сетях, совершают такие жестокие нападки на характер этих молодых людей, после того как они всем сердцем боролись за страну. Трусливые комментарии больше не будут доступны. Травля в интернете — это настоящая проблема, с которой необходимо бороться», — заявили представители канадского хоккеиста.

Ранее Комтуа закрыл комментарии в своём Instagram из-за критики.

Ранее сообщалось, что Канада проиграла Финляндии в овертайме и вылетела с молодёжного чемпионата мира по хоккею.

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