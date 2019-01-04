Агенты Комтуа назвали непостижимыми нападки на канадского хоккеиста в соцсетях

Представители капитана сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2019 года Максима Комтуа — агентская компания Roy Sports Group — опубликовали заявление в связи с травлей игрока в интернете.

«Максим Комтуа — лучший образец канадского хоккеиста, который вырос в рядах сборной и стал лидером. Стыдно и непостижимо, что трусы, прячущиеся в социальных сетях, совершают такие жестокие нападки на характер этих молодых людей, после того как они всем сердцем боролись за страну. Трусливые комментарии больше не будут доступны. Травля в интернете — это настоящая проблема, с которой необходимо бороться», — заявили представители канадского хоккеиста.

Ранее Комтуа закрыл комментарии в своём Instagram из-за критики.

This will be the only official statement regarding Max Comtois. Thank you. pic.twitter.com/EgNWrODqMC — Roy Sports Group (@RSGHockey) 3 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что Канада проиграла Финляндии в овертайме и вылетела с молодёжного чемпионата мира по хоккею.