Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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- globallookpress.com
Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.
Первое место занял вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который отразил все 33 броска в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:0).
Вторым стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, четыре очка которого помогли команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» — 6:2.
Замкнул тройку лучших финский форвард «Каролина Харрикейнз» Теуво Терявяйнен. В игре против «Филадельфии Флайерз» он набрал три очка (2+1), а его команда победила со счётом 5:3.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал 400 очков в НХЛ.