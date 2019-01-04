Кучеров признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Первое место занял вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который отразил все 33 броска в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:0).

Вторым стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, четыре очка которого помогли команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» — 6:2.

Замкнул тройку лучших финский форвард «Каролина Харрикейнз» Теуво Терявяйнен. В игре против «Филадельфии Флайерз» он набрал три очка (2+1), а его команда победила со счётом 5:3.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров набрал 400 очков в НХЛ.