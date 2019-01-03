Непряева завоевала серебро в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Германии

Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в гонке преследования на 10 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Reuters

Российская лыжница преодолела дистанцию за 26 минут 51,6 секунды, уступив 30,4 секунды норвежке Ингвильд Эстберг, занявшей первое место. Тройку призёров замкнула американка Джессика Диггинс. Россиянка Юлия Белорукова заняла четвёртое место, Анастасия Седова — шестое, Мария Истомина — 13-е, Лидия Дуркина — 16-е, Елена Соболева — 22-е, Анна Нечаевская — 23-е, а Анна Жеребятьева — 27-е. Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов завоевал серебро в гонке преследования на «Тур де Ски».