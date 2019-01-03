Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки декабря в Европе.
Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в декабре
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации, помимо Ласицкене, выигравшей турнир в Минске, на звание лучшей спортсменки декабря претендуют датская бегунья Анна Эмили Меллер, португальская легкоатлетка Ана Дульче Феликс, специализирующаяся в беге на длинные дистанции, турецкая спортсменка Ясемин Джан, также выступающая в беге на длинные дистанции, и итальянская бегунья Надия Баттоклетти.

Голосование продлится до 8 января.

Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки на нейтральный статус на 2019 год.

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