Антидопинговые агентства 16 стран призвали WADA быстрее принять решение по РУСАДА

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16 национальных антидопинговых агентств призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) как можно скорее принять решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Антидопинговые агентства 16 стран призвали WADA быстрее принять решение по РУСАДА
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте антидопингового агентства Норвегии.

«Мы признаём, что РУСАДА сотрудничает с WADA, пытаясь решить возникшие проблемы. Важность этой ситуации не гарантирует предоставление России ещё двух недель для выполнения условий. Интерес к чистому спорту висит на волоске, так что WADA должно созвать комитет по соответствию и рассмотреть этот вопрос без задержек», — сказано в заявлении.

Это заявление поддержали Канада, Финляндия, Франция, США и ещё 12 стран.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что USADA пора прекратить лезть не в свои дела.

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