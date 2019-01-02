Антидопинговые агентства 16 стран призвали WADA быстрее принять решение по РУСАДА
- Reuters
Об этом сообщается на сайте антидопингового агентства Норвегии.
«Мы признаём, что РУСАДА сотрудничает с WADA, пытаясь решить возникшие проблемы. Важность этой ситуации не гарантирует предоставление России ещё двух недель для выполнения условий. Интерес к чистому спорту висит на волоске, так что WADA должно созвать комитет по соответствию и рассмотреть этот вопрос без задержек», — сказано в заявлении.
Это заявление поддержали Канада, Финляндия, Франция, США и ещё 12 стран.
Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что USADA пора прекратить лезть не в свои дела.