Антидопинговые агентства 16 стран призвали WADA быстрее принять решение по РУСАДА

16 национальных антидопинговых агентств призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) как можно скорее принять решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Об этом сообщается на сайте антидопингового агентства Норвегии.

«Мы признаём, что РУСАДА сотрудничает с WADA, пытаясь решить возникшие проблемы. Важность этой ситуации не гарантирует предоставление России ещё двух недель для выполнения условий. Интерес к чистому спорту висит на волоске, так что WADA должно созвать комитет по соответствию и рассмотреть этот вопрос без задержек», — сказано в заявлении.

Это заявление поддержали Канада, Финляндия, Франция, США и ещё 12 стран.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что USADA пора прекратить лезть не в свои дела.