Экс-форварду «Сибири» грозит тюремный срок
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что хоккеист приобрёл 8 г кокаина в ночных клубах Тампере в июне и июле 2018 года. Судебное заседание по этому делу состоялось 1 января, Лехтеря не присутствовал.
Осенью 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. Отмечается, что хоккеист входил в группу из 23 человек, которая распространяла двухкилограммовую партию кокаина.
«Эти обвинения ложные. Я собираюсь уточнить все детали данного дела, до конца разбирательств не будет никаких комментариев», — отреагировал хоккеист на ситуацию.
Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Георгия Тигиева наркотических веществ.