Экс-форварду «Сибири» грозит тюремный срок

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Бывшему нападающему хоккейного клуба «Сибирь» Йори Лехтере грозит тюремное заключение сроком до пяти лет за покупку наркотиков в Финляндии.
Экс-форварду «Сибири» грозит тюремный срок
  • ©Fred Kfoury III/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что хоккеист приобрёл 8 г кокаина в ночных клубах Тампере в июне и июле 2018 года. Судебное заседание по этому делу состоялось 1 января, Лехтеря не присутствовал.

Осенью 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. Отмечается, что хоккеист входил в группу из 23 человек, которая распространяла двухкилограммовую партию кокаина.

«Эти обвинения ложные. Я собираюсь уточнить все детали данного дела, до конца разбирательств не будет никаких комментариев», — отреагировал хоккеист на ситуацию.

Ранее в «Крыльях Советов» подтвердили, что обследование не выявило в крови Георгия Тигиева наркотических веществ.

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