Футболисты сборной России поздравили жителей страны с Новым годом

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала новогодние поздравления игроков национальной команды, адресованные жителям страны.

На официальной страничке команды в Twitter появился видеоролик с нападающим Антоном Заболотным, полузащитником Юрием Газинским и голкипером Антоном Шуниным.

С Новым годом, друзья! Счастья, здоровья, успехов! Очень постараемся вас радовать 🔥🎄☃️ pic.twitter.com/jBls0aXSVC — Сборная России (@TeamRussia) 1 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что двое футболистов ЦСКА вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА.