Фрум объявил что пропустит «Джиро д'Италия» ради подготовки к «Тур де Франс»

Британец Крис Фрум, выступающий за команду Team Sky, не выступит в престижной веломногодневке «Джиро д'Италия» в 2019 году.

«Это было определённо трудное решение не возвращаться на «Джиро». У меня остались удивительные воспоминания об этой гонке, но я думаю, что «Тур де Франс» должен стать моей главной целью и, вероятно, будет лучше, если я пропущу «Джиро» в этом году», — приводит слова Фрума пресс-служба команды.

В свою очередь, напарник и соотечественник Фрума Герайнт Томас заявил, что также не планирует выступать на «Джиро» и «Вуэльте», чтобы сосредоточиться на защите титула победителя «Тур де Франс».

В сезоне 2018 года Фрум стал победителем «Джиро д’Италия», а Томас выиграл «Тур де Франс».

Ранее сообщалось, что четыре российских велогонщика выступят за команду Мирового тура Katusha-Alpecin в сезоне-2019.