Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ по итогам календарного 2018 года

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первое место по количеству заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам календарного 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В активе Овечкина 54 шайбы за вторую часть сезона-2017/18 и первую — сезона-2018/19.

Таким образом, россиянин в шестой раз за карьеру стал лучшим снайпером лиги по итогам календарного года, что является вторым результатом в истории НХЛ, и сравнялся по данному показателю с Филом Эспозито.

Чаще это удавалось только легендарному Морису Ришару, в честь которого ныне названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, — семь раз.

Ранее мать Овечкина рассказала, почему её сын до сих пор не выпустил автобиографию.