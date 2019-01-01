Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ по итогам календарного 2018 года
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Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В активе Овечкина 54 шайбы за вторую часть сезона-2017/18 и первую — сезона-2018/19.
Таким образом, россиянин в шестой раз за карьеру стал лучшим снайпером лиги по итогам календарного года, что является вторым результатом в истории НХЛ, и сравнялся по данному показателю с Филом Эспозито.
Чаще это удавалось только легендарному Морису Ришару, в честь которого ныне названа награда, вручаемая лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, — семь раз.
Ранее мать Овечкина рассказала, почему её сын до сих пор не выпустил автобиографию.