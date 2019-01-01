СМИ: Двое игроков «Зенита» попали в сферу интересов «Ривер Плейт»
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- globallookpress.com
Как сообщает Сlarin, в список возможных трансферных целей для усиления состава в межсезонье попали хабвек Матиас Краневиттер и форвард Эмилиано Ригони.
Отмечается, что «Ривер Плейт» также хотел бы видеть в своём составе ещё одного представителя сине-бело-голубых, форварда Себастьяна Дриусси, однако этот трансфер оценивается как маловероятный.
Краневиттер, Ригони и Дриусси перешли в «Зенит» в 2017 году.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста «Лиона».