Президент тульского «Арсенала» заявил, что бизнесмен Усманов помогает клубу

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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что известный российский бизнесмен Алишер Усманов оказывает финансовую поддержку клубу.
Президент тульского «Арсенала» заявил, что бизнесмен Усманов помогает клубу
  • © arsenaltula.ru

«Да, он человек с большой буквы. Могу сказать, что Алишер Бурханович на протяжении последних двух лет оказывает поддержку нашему клубу», — приводит слова Аджоева официальный сайт туляков.

Он отметил, что в нынешних успехах команды присутствует огромный вклад предпринимателя.

«За это Алишеру Бурхановичу огромное спасибо», — сказал президент клуба.

Напомним, что до этого Усманову принадлежало 30% акций лондонского «Арсенала», которые он в итоге продал.

Тульский коллектив после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Усманов вложил около $20 млн в футбольный клуб «Пахтакор» из Узбекистана.

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