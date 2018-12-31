Президент тульского «Арсенала» заявил, что бизнесмен Усманов помогает клубу

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что известный российский бизнесмен Алишер Усманов оказывает финансовую поддержку клубу.

«Да, он человек с большой буквы. Могу сказать, что Алишер Бурханович на протяжении последних двух лет оказывает поддержку нашему клубу», — приводит слова Аджоева официальный сайт туляков.

Он отметил, что в нынешних успехах команды присутствует огромный вклад предпринимателя.

«За это Алишеру Бурхановичу огромное спасибо», — сказал президент клуба.

Напомним, что до этого Усманову принадлежало 30% акций лондонского «Арсенала», которые он в итоге продал.

Тульский коллектив после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Усманов вложил около $20 млн в футбольный клуб «Пахтакор» из Узбекистана.