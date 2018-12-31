Биатлонистка Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину
- Reuters
«Даже не верится, что это точка», — написала Кузьмина в своём Instagram.
Она заявила, что Шипулин останется для неё спортсменом, который был всегда уверен в себе.
«Тому, что умел делать на трассе и на стрельбище, так и не смогла научиться я», — говорится в сообщении.
Спортсменка также посвятила брату стихотворение:
«Мы разные с тобой, но всё же мы похожи:
Улыбкой и прищуром глаз;
Работать и без лишних фраз
Бороться до конца.
Все это слышали не раз
От мамы и отца…
Осталась в спорте я «одна»,
А ты ушёл, Антоша.
Теперь кто будет мой герой?
В момент тяжёлый совет твой —
Он мне как воздух нужен.
Опорой был ты много лет.
Пора и мне держать ответ:
Жалеть не нужно спорта час!
Порадовал ты много нас.
Так смело двери открывай,
Уверенно ты в жизнь шагай.
Характер закалённый твой
Поможет и в мороз, и в зной», — написала Кузьмина.
Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр 2010 года в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в масс-старте.
Ранее Шипулин рассказал, почему решил завершить карьеру.