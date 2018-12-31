Биатлонистка Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину

Короткая ссылка
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, сестра олимпийского чемпиона россиянина Антона Шипулина, обратилась к спортсмену, завершившему спортивную карьеру.
Биатлонистка Кузьмина посвятила стихотворение Шипулину
  • Reuters

«Даже не верится, что это точка», — написала Кузьмина в своём Instagram.

Она заявила, что Шипулин останется для неё спортсменом, который был всегда уверен в себе. 

«Тому, что умел делать на трассе и на стрельбище, так и не смогла научиться я», — говорится в сообщении.

Спортсменка также посвятила брату стихотворение:

«Мы разные с тобой, но всё же мы похожи:

Улыбкой и прищуром глаз;

Работать и без лишних фраз

Бороться до конца.

Все это слышали не раз

От мамы и отца…

Осталась в спорте я «одна»,

А ты ушёл, Антоша.

Теперь кто будет мой герой?

В момент тяжёлый совет твой —

Он мне как воздух нужен.

Опорой был ты много лет.

Пора и мне держать ответ:

Жалеть не нужно спорта час!

Порадовал ты много нас.

Так смело двери открывай,

Уверенно ты в жизнь шагай.

Характер закалённый твой

Поможет и в мороз, и в зной», — написала Кузьмина.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, а также бронзовым призёром Игр 2010 года в данной дисциплине. В его активе золото чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также три серебра и три бронзы в других дисциплинах мировых первенств. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в масс-старте.

Ранее Шипулин рассказал, почему решил завершить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить