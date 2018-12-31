В сети появилось видео, как хоккеист сборной России отпраздновал гол жестом Дзюбы
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Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «МХЛ — Лига сильных».
Шайба Кравцова стала седьмой в ворота сборной Швейцарии. Россияне победили со счётом 7:4.
Ранее Даниил Тарасов был признан лучшим хоккеистом матча Россия — Швейцария на МЧМ.
4:7 - Виталий Кравцов! Костин протащил шайбу на чужой пятак, Денисенко попытался забить в упор, но повезло Кравцову - на отскоке в центр!🇷🇺 pic.twitter.com/jrd7ekdoA7— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 31 декабря 2018 г.