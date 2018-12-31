В сети появилось видео, как хоккеист сборной России отпраздновал гол жестом Дзюбы

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Опубликовано видео, где нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов отпраздновал заброшенную в ворота Швейцарии шайбу жестом форварда национальной футбольной команды Артёма Дзюбы.
В сети появилось видео, как хоккеист сборной России отпраздновал гол жестом Дзюбы
  • © fhr.ru

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «МХЛ — Лига сильных».

Шайба Кравцова стала седьмой в ворота сборной Швейцарии. Россияне победили со счётом 7:4.

Ранее Даниил Тарасов был признан лучшим хоккеистом матча Россия — Швейцария на МЧМ.

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