«Оклахома» потерпела поражение от «Далласа» в НБА, несмотря на 36 очков Джорджа

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«Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Оклахома» потерпела поражение от «Далласа» в НБА, несмотря на 36 очков Джорджа
  • © Global Look Press

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 105:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Пол Джордж, который набрал 36 очков. Его одноклубник Деннис Шрёдер заработал 19 баллов. У «Далласа» 25 очков на счету Луки Дончича. Дабл-дабл из 12 баллов и 17 подборов оформил Деандре Джордан.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Шарлотт Хорнетс», «Оклахома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее «Денвер» обыграл «Финикс» в матче НБА.

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