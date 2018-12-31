«Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом, опубликовав видеоролик с поросёнком

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Российский футбольный клуб «Спартак» поздравил своих болельщиков с Новым годом, опубликовав на официальной странице в социальной сети Twitter видеоролик с поросёнком — символом наступающего 2019 года.
«Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом, опубликовав видеоролик с поросёнком
  • © spartak.com

«Дорогие болельщики! 2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями», — сказано в обращении «Спартака».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в Китае.

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