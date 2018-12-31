«Спартак» поздравил болельщиков с Новым годом, опубликовав видеоролик с поросёнком
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«Дорогие болельщики! 2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями», — сказано в обращении «Спартака».
Дорогие болельщики! 🔴⚪— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 30 декабря 2018 г.
2018 год стал для нашей красно-белой семьи довольно сложным: было много ярких побед, но и случались горькие поражения. 😕
Хотелось бы завершить этот год на хорошей ноте, чтобы войти в следующий с новыми силами, желаниями. 🙌#Спартак#Spartakpic.twitter.com/nOC75tv3XV
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в Китае.