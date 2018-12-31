Португальский «Порту» установил рекорд клуба, выиграв 16 официальных матчей подряд

Обыграв «Белененсеш» в матче Кубка португальской лиги со счётом 2:1, «Порту» одержал 16-ю победу подряд в официальных матчах сезона-2018/2019.

Как сообщает официальная страница клуба в социальной сети Twitter, этот показатель является рекордным в его истории.

Победная серия «Порту» стартовала более двух месяцев назад, 19 октября 2018 года, в матче Кубка Португалии с клубом «Вила-Реал», который подопечные Сержиу Консейсау выиграли со счётом 6:0. В её рамках «драконы» среди прочего дважды обыграли российский «Локомотив» на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов, благодаря чему пробились в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Порту» Мусса Марега вошёл в символическую сборную группового раунда ЛЧ.