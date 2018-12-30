Чемпион мира по боксу Бивол может провести следующий бой в марте 2019 года

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Российский боксёр Дмитрий Бивол, владеющий титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, может провести свой следующий поединок в марте 2019 года.
Чемпион мира по боксу Бивол может провести следующий бой в марте 2019 года
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Вадима Корнилова.

По словам Корнилова, следующий бой Бивола, скорее всего, состоится в США и планируется в качестве очередной защиты принадлежащего россиянину чемпионского титула. Имя возможного соперника отечественного боксёра пока неизвестно.

На профессиональном ринге 28-летний Бивол провёл в общей сложности 15 поединков, выиграв каждый из них, в том числе 11 — нокаутом.

Ранее Бивол заявлял о готовности провести объединительный бой с украинцем Александром Гвоздиком, которому принадлежит титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

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