Чемпион мира по боксу Бивол может провести следующий бой в марте 2019 года
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера спортсмена Вадима Корнилова.
По словам Корнилова, следующий бой Бивола, скорее всего, состоится в США и планируется в качестве очередной защиты принадлежащего россиянину чемпионского титула. Имя возможного соперника отечественного боксёра пока неизвестно.
На профессиональном ринге 28-летний Бивол провёл в общей сложности 15 поединков, выиграв каждый из них, в том числе 11 — нокаутом.
Ранее Бивол заявлял о готовности провести объединительный бой с украинцем Александром Гвоздиком, которому принадлежит титул чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).