Российский ходок Нижегородов завершил спортивную карьеру

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Двукратный призёр Олимпийских игр в спортивной ходьбе Денис Нижегородов объявил о завершении спортивной карьеры.
Российский ходок Нижегородов завершил спортивную карьеру
  • РИА Новости

«К сожалению, наступило время, когда мне пора прощаться со спортом. Мне очень хотелось выступать и дальше, но возраст и травмы не дают возможности показывать высокие результаты», — приводит слова Нижегородова ТАСС.

38-летний легкоатлет отметил, что уже начал работать тренером в школе олимпийского резерва.

Нижегородов является серебряным призёром Игр 2004 года в Афинах и бронзовым — Олимпиады 2008 года в Пекине. 

Он также является чемпионом мира 2011 года и трёхкратным обладателем Кубка Европы.

Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки на нейтральный статус на 2019 год.

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