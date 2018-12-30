Российский ходок Нижегородов завершил спортивную карьеру
- РИА Новости
«К сожалению, наступило время, когда мне пора прощаться со спортом. Мне очень хотелось выступать и дальше, но возраст и травмы не дают возможности показывать высокие результаты», — приводит слова Нижегородова ТАСС.
38-летний легкоатлет отметил, что уже начал работать тренером в школе олимпийского резерва.
Нижегородов является серебряным призёром Игр 2004 года в Афинах и бронзовым — Олимпиады 2008 года в Пекине.
Он также является чемпионом мира 2011 года и трёхкратным обладателем Кубка Европы.
Ранее Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки на нейтральный статус на 2019 год.