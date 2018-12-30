Карлсен стал чемпионом мира по быстрым шахматам в блице

Норвежец Магнус Карлсен занял первое место в дисциплине блиц на чемпионате мира по быстрым шахматам, проходящем в Санкт-Петербурге.

В заключительном, 21-м туре Карлсен победил украинца Антона Коробова.

Таким образом, норвежский гроссмейстер набрал 17 очков и занял первое место, победив в 13 партиях, а ещё восемь завершив вничью.

Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Тройку замкнул американец Хикару Накамура.

Лучшим из россиян стал Пётр Свидлер, занявший пятое место. Ян Непомнящий стал шестым, Сергей Карякин — седьмым, Дмитрий Андрейкин — восьмым, а Владислав Артемьев — девятым.

Ранее сообщалось, что Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блицу.