Баскетболист сборной России заявил, что не знает, кто такой Овечкин

Натурализованный украинец Джоэль Боломбой, являющийся игроком сборной России по баскетболу, заявил, что никогда не слышал о российском капитане клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

Отвечая на вопрос РИА Новости, кого из известных российских спортсменов он знает, Боломбой назвал баскетболистов Тимофея Мозгова и завершившего карьеру Андрея Кириленко.

«Овечкин? Не знаю его. Одна из двух самых больших хоккейных звёзд нашего времени? Правда, не знаю. Я далёк от хоккея, но теперь обязательно посмотрю», — заявил игрок.

Боломбой является уроженцем Донецка. Летом 2018 года он подписал контракт с московским ЦСКА, в ноябре получил официальное разрешение выступать за сборную России.

Ранее мать Овечкина рассказала, почему её сын до сих пор не выпустил автобиографию.