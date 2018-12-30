Баскетболист сборной России заявил, что не знает, кто такой Овечкин

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Натурализованный украинец Джоэль Боломбой, являющийся игроком сборной России по баскетболу, заявил, что никогда не слышал о российском капитане клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
Баскетболист сборной России заявил, что не знает, кто такой Овечкин
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос РИА Новости, кого из известных российских спортсменов он знает, Боломбой назвал баскетболистов Тимофея Мозгова и завершившего карьеру Андрея Кириленко.

«Овечкин? Не знаю его. Одна из двух самых больших хоккейных звёзд нашего времени? Правда, не знаю. Я далёк от хоккея, но теперь обязательно посмотрю», — заявил игрок.

Боломбой является уроженцем Донецка. Летом 2018 года он подписал контракт с московским ЦСКА, в ноябре получил официальное разрешение выступать за сборную России.

Ранее мать Овечкина рассказала, почему её сын до сих пор не выпустил автобиографию.

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