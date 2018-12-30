Гендиректор «Газпром Арены» заявил, что птицы продолжают вредить крыше стадиона

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Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал, что птицы продолжают вредить крыше стадиона «Зенита».
Гендиректор «Газпром Арены» заявил, что птицы продолжают вредить крыше стадиона
  • РИА Новости

«В принципе, нам создают проблемы любые птицы, но в основном чайки. Как бы странно ни звучало то, о чём говорил Игорь Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу», — приводит слова Литвинова «Фонтанка».

Он отметил, что причиной протечек крыши являются не только птицы.

«Там целый комплекс проблем. Но птицы — это один из факторов. Мы работаем над этой проблемой. Используем отпугивающие электронные средства. Но проблема до сих пор полностью не решена. Птицы до сих пор для нас проблема», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих о бакланах, разрушающих крышу стадиона «Санкт-Петербург».

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