Гендиректор «Газпром Арены» заявил, что птицы продолжают вредить крыше стадиона

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал, что птицы продолжают вредить крыше стадиона «Зенита».

«В принципе, нам создают проблемы любые птицы, но в основном чайки. Как бы странно ни звучало то, о чём говорил Игорь Албин, он на самом деле был прав. Проблема эта стала для нас неожиданной. Чаек привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который на солнце блестит. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу», — приводит слова Литвинова «Фонтанка».

Он отметил, что причиной протечек крыши являются не только птицы.

«Там целый комплекс проблем. Но птицы — это один из факторов. Мы работаем над этой проблемой. Используем отпугивающие электронные средства. Но проблема до сих пор полностью не решена. Птицы до сих пор для нас проблема», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стих о бакланах, разрушающих крышу стадиона «Санкт-Петербург».